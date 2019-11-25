Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri selamlıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri selamlıyorum. Yüz milyonlarca Müslüman sizinledir"
Ülkedeki krizden kaçan İranlılar, Türkiye'ye akın ediyor Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti Uğur Dündar ile Sevilay Yılman canlı yayında Talat Atilla üzerinden tartışma yaşadı Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti