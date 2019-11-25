Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri selamlıyorum.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri selamlıyorum. Yüz milyonlarca Müslüman sizinledir"

Mevlüt Çavuşoğlu, Gazze, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:36 Kaynak: AA
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