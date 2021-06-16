Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz. - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Güney Kafkasya bölgesinin bir istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz. Bundan en çok faydalanacak tarafın Ermenistan olduğunu söylüyoruz."

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Haziran'da düzenlenecek GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18-20 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında basını bilgilendirme toplantısı düzenle