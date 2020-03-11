Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Geçici olan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmalar... - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Geçici olan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmalar...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Geçici olan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'dan bir askeri heyet geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Geçici olan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Rusya'dan bir askeri heyet geldi. Şu anda M4 yolunun güvenli bir şekilde açılması noktasında alınacak tedbirleri görüşüyoruz. Geçici olan bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İdlib'deki ateşkese yönelik açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Haseki'de taciz ateşi olmuştu. Gerekli uyarılar yapıldı. Sürekli temas halindeyiz. Biraz önce Hulusi Paşamızla sohbet ettik. Rusya'dan bir askeri heyet geldi. Şu anda M4 yolunun güvenli bir şekilde açılması noktasında alınacak tedbirleri görüşüyoruz. Geçici olan bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Dirsek temasıyla selamlaşma Hasan Doğan'ın fikri. Brüksel'e giderken uçakta başlatmıştık. Ama esas Cumhurbaşkanımızın selamlama yöntemi Brüksel'dedir. Tüm dünya tarafından görüldü ve tüm dünyada uygulanmaya başlandı. Bu da bizim geleneklerimize uygun bir selamlama zaten" şeklinde konuştu.

Koronavirüs nedeniyle bazı toplantıların ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, "Nisan'ın başında NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı var. Ertelenmezse bunlara katılacağız. Gelişmelere göre kararımızı vereceğiz. Büyük etkinlikler bir bir ertelenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Geçici olan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmalar...

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:33 Kaynak: İHA
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