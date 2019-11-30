Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de 'Antalya Diplomasi...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de 'Antalya Diplomasi... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de 'Antalya Diplomasi...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de 'Antalya Diplomasi Forumu'nu başlatıyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de 'Antalya Diplomasi Forumu'nu başlatıyoruz"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Antalya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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