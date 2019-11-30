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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de 'Antalya Diplomasi...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de 'Antalya Diplomasi Forumu'nu başlatıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:38 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gelecek sene mart ayında ilk defa Türkiye'de 'Antalya Diplomasi Forumu'nu başlatıyoruz"
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