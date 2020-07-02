Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir"
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:49 Kaynak: AA
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