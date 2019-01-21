Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gençlik Merkezi İnşaatında İnceleme Yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gençlik Merkezi İnşaatında İnceleme Yaptı

31 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gençlik Merkezi İnşaatında İnceleme Yaptı, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu, gençlik merkezinin Birleşmiş Milletler(BM) Gençlik Merkezi olarak faaliyet göstermesi için BM nezdinde girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından Ataköy'de yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın da eşlik ettiği Bakan Çavuşoğlu, incelemelerde bulunduğu, inşaatı devam eden gençlik merkezinin BM gençlik merkezi olarak faaliyete geçmesi için BM nezdinde girişimlerde bulunulduğunu söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:52 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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