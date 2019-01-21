Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gençlik Merkezi İnşaatında İnceleme Yaptı
31 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu, gençlik merkezinin Birleşmiş Milletler(BM
) Gençlik Merkezi olarak faaliyet göstermesi için BM nezdinde girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi(İBB
) tarafından Ataköy
'de yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal
'ın da eşlik ettiği Bakan Çavuşoğlu, incelemelerde bulunduğu, inşaatı devam eden gençlik merkezinin BM gençlik merkezi olarak faaliyete geçmesi için BM nezdinde girişimlerde bulunulduğunu söyledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:52 Kaynak: DHA
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