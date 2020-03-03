Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir"

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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