Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemalalı mevkidaşı Brolo'yu tebrik etti - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemalalı mevkidaşı Brolo'yu tebrik etti
15 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'nın yeni Dışişleri Bakanı Pedro Brolo'yu kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:30 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'nın yeni Dışişleri Bakanı Pedro Brolo'yu kutladı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Brolo ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, ülkesinin dışişleri bakanlığı görevine getirilen Pedro Brolo'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
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