Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemalalı mevkidaşı Brolo'yu tebrik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemalalı mevkidaşı Brolo'yu tebrik etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemalalı mevkidaşı Brolo'yu tebrik etti

15 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'nın yeni Dışişleri Bakanı Pedro Brolo'yu kutladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemalalı mevkidaşı Brolo'yu tebrik etti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'nın yeni Dışişleri Bakanı Pedro Brolo'yu kutladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Brolo ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, ülkesinin dışişleri bakanlığı görevine getirilen Pedro Brolo'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Pedro Rodriguez Ledesma, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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