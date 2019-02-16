Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gübre ve Tohumu Ucuzlatmaya Çalışıyoruz
BBC

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gübre ve Tohumu Ucuzlatmaya Çalışıyoruz

49 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "rantçıların" gıda fiyatlarını artırarak enflasyonun yükselmesine ve faiz artışına yol açtığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gübre ve Tohumu Ucuzlatmaya Çalışıyoruz, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaş ilçesi Ova Mahallesi'ndeki spor salonu temel atma töreni ile Çavdır Mahallesi'ndeki mahalle konağı ve sosyal tesislerinin açılış törenlerine katıldı.

Bugüne kadar mazot ve gübrede çiftçilere destek olduklarını belirten Çavuşoğlu, Antalya'da 3 liraya alınan ürünün İstanbul'da 9 liraya satıldığını, arada rantçıların olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu ilaç, gübre ve tohumda da tanzim satışa gideceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Aradaki rantçılar kalktığında normal fiyatına satılıyor. Buradan 3 liraya alıp, 9 liraya satanlardan kurtarıyoruz. Bunun çiftçiye zararı yok aksine yararı var. Çünkü talep artıyor. Ne kadar çok ürün satılırsa seçenek ve satışlar da artar" dedi ve ekledi:

"Birileri para kazanacak diye yüksek enflasyona, o da yüksek faize sebep oluyor. Dolayısıyla bizim şu an yapmaya çalıştığımız, enflasyonu, o rantçıları ortadan kaldırmak. Çiftçi kazanacak ve aynı zamanda tüketici de kazıklanmayacak."

https://www.youtube.com/watch'v=SeDApo20TNE

Çiftçinin girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu, düşürülmesi için geçmişte KDV'yi sıfırladıklarını aktaran Mevlüt Çavuşoğlu,sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi yine aynı fırsatçılar, rantçılar döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek gübre, tohum ve ilaçta fiyatları yükseltti. İlaçta ve gübrede KDV'yi sıfırladık.

"Bu rantçılar dolar düşmesine rağmen fiyatları düşürmediler. Bu rantçıları kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Çünkü tarım Türkiye'nin geleceğidir. İstanbul, Ankara, Malatya, Konya'da kış aylarında tüketici olmazsa biz olmayız.

"Ama çiftçi olmazsa tüm Türkiye olmaz. İlaç, gübre ve tohumdaki artışları indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz ve bunun için çalışıyoruz.

"Nasıl tanzim satış yaptıysak ilaç, gübre ve tohumda da aynısını yapacağız, olay bu. Tarım Kredi Kooperatifi, devletin değil çiftçinin kooperatifidir. Bizler sizlerin savunucusuyuz ve sonuna kadar çiftçilerimizin hakkını savunacağız. Devlet olarak çiftçilerimizi desteklemeye, korumaya, kollamaya devam edeceğiz ve özellikle de elleri nasırlı çiftçilerimizin yanında olacağız."
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:54 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak

Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:43:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gübre ve Tohumu Ucuzlatmaya Çalışıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]