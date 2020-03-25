Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam itibarıyla koronavirüs salgını nedeniyle okulları ve yurtları kapanan 2 bin 721 Türk öğrencinin daha 8 ülkeden yurda getirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam itibarıyla koronavirüs salgını nedeniyle okulları ve yurtları kapanan 2 bin 721 Türk öğrencinin daha 8 ülkeden yurda getirildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkındaki sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanlığı olarak yurt dışındaki Türk vatandaşlarına en iyi şekilde hizmeti vermek için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu, uçuşların durdurulduğu ülkelerden dönmek isteyen vatandaşlar olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, "17 Mart'ta 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 897 vatandaşımızı getirdik ve bu vatandaşlarımız İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınmıştı." diye konuştu.

Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin okullarının ve yurtlarının kapatılmasından dolayı Türkiye'ye dönmek istediklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in başkanlığında İçişleri Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türk Havayolları ile birlikte bir çalışma yürüttük. Dün akşam itibarıyla 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Daha önce arz ettiğimiz ülkelerin yanı sıra Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'a da giderek öğrencilerimizi aldı. Aynı şekilde KKTC'den gelmek isteyen öğrencilerimiz de ülkemize getirildi. Öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alınmış oldu. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara öğrencilerimiz yerleştirildi."

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:16 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:15:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]