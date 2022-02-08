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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

08.02.2022 16:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, herhangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki (Filistin davasındaki) pozisyonumuz her zaman nettir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, herhangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki (Filistin davasındaki) pozisyonumuz her zaman nettir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye martta yapmayı planladığı ziyarete değinen Çavuşoğlu, belirlenecek özel temsilcilerin ziyaretin detaylarını netleştireceğini belirtti.

Herzog'un ziyareti hakkında prensip olarak mutabık kaldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "İlişkiler normalleşecekse iki tarafın adımlarıyla normalleşir ya da belli bir diyalog kanalı açılacaksa iki taraf da arzu ederse, iki taraf da bu anlamda adım atarsa olur." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ankara ile Tel Aviv arasında ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi seçeneğine ilişkin, "İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, herhangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki (Filistin davasındaki) pozisyonumuz her zaman nettir. En net ülkeyiz en başından beri. Zaten bunları gördünüz, son 4-5 yılda yaşananlarda da gördünüz." dedi.

Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüm konusunda Türkiye'nin rolünü belki daha fazla artırabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Ama iki devletli çözüm dahil temel prensiplerimizden, pozisyonumuzdan vazgeçmeyiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı ve Türkiye Özel Temsiclsi Ruben Rubinyan'ı davet ettiklerini ancak Erivan yönetiminden henüz bir teyit gelmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmayı planladığı ziyarete de değinen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın sağlığı çok çok iyi, sesi de çok iyi geliyor, zaten sürekli telefon görüşmeleri de gerçekleştiriyor. Ben de konuştum sesi çok şükür iyi ama tabii negatife dönmesi lazım, o testlerin sonucuna bağlı. Uzun zaman önceden kararlaştırılmış, planlanmış bir ziyaret. 15 Şubat'ta (Dubai) EXPO'da Milli Gün olacak, inşallah o zamana kadar iyileşir."

Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapması beklenen ziyaretin tarihinin ise henüz netleşmediğini söyledi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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