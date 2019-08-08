Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli bölge çalışmasının Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade...
43 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli bölge çalışmasının Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz" "Oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz" "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçiler...
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:10 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli bölge çalışmasının Münbiç
yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz"
"Oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz"
"Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Büyükelçiler Konferası'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz Çavuşoğlu'dan Güvenli Bölge açıklaması: Münbiç'teki gibi ABD'nin oyalamasına izin vermeyeceğiz Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı