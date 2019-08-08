Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli bölge çalışmasının Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli bölge çalışmasının Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade...

43 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli bölge çalışmasının Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz" "Oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz" "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçiler...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli bölge çalışmasının Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz"
"Oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz"
"Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferası'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:10 Kaynak: İHA
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