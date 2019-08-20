Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine...
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz"
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum
Türk konvoyuna saldırıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama: Rejim ateşle oynamamalı Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:34:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]