Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:04 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD'nin ikinci Münbiç
sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz"
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