Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Güvenli bölge mutabakatı konusu) "ABD maalesef terör örgütüyle girdiği...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Güvenli bölge mutabakatı konusu) "ABD maalesef terör örgütüyle girdiği...

50 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Güvenli bölge mutabakatı konusu) "ABD maalesef terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamıştır ve Münbiç yol haritasını savsaklamıştır" -"Ortak bazı devriyeler var ama onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Güvenli bölge mutabakatı konusu) "ABD maalesef terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamıştır ve Münbiç yol haritasını savsaklamıştır"

-"Ortak bazı devriyeler var ama onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD bir taraftan bizimle bu kozmetik adımları atarken diğer taraftan YPH/PYD/ PKK ile angajmanını güçlendirerek devam ediyor, onlara da destek veriyor"

-"Müzakerelerden ve iş birliğinden bir netice çıkmazsa, biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz"

-"Bizim istediğimiz son derece nettir. Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da önemlidir"

-" (Kıbrıs meselesinde) Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Güvenli bölge mutabakatı konusu) ABD maalesef terör örgütüyle girdiği...

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
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