Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli Bölgeden Kasıt Teröristlere Bir Tampon Bölge Oluşturmak İse...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli Bölgeden Kasıt Teröristlere Bir Tampon Bölge Oluşturmak İse...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de yaptığı temaslar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de yaptığı temaslar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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