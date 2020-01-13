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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hafter tarafı (Libya ateşkes mutabakatını imzalamak için) yarın sabaha...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hafter tarafı (Libya ateşkes mutabakatını imzalamak için) yarın sabaha kadar süre istedi"
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:54 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hafter tarafı (Libya ateşkes mutabakatını imzalamak için) yarın sabaha kadar süre istedi"
Son Dakika AB Konsey Başkanı'nın "Libya konusunda endişeliyiz" sözüne Erdoğan'ın yanıtı sert oldu Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler