Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün, Haiti ile Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyon kuracak ekonomik iş birliği anlaşması dahil 7 önemli anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün, Haiti ile Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyon kuracak ekonomik iş birliği anlaşması dahil 7 önemli anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Çavuşoğlu, Haiti'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Claude Joseph ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Haiti'yi ilk kez ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, sıcak konukseverliği için mevkidaşı Joseph'e teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, bugün Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise tarafından kabul edildiğini belirterek, kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en iyi dileklerini ilettiğini aktardı.

Yaklaşık 5 hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moise arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, "Başkanlarımız, ikili ilişkilerimiz için önemli hedefler belirledi ve onlara ulaşmak için sevgili arkadaşım Claude ile çalışacağız. İlişkilerimizi mümkün olan tüm alanlarda, özellikle ekonomi alanında genişletmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Joseph ile görüşmesinde enerji, inşaat, yenilenebilir enerji ve diğer hizmetler ile bölgesel projeleri de ele aldıklarını vurgulayarak, "Her düzeydeki değişimimizi yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretleri sürdüreceklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanı Moise'ı Türkiye'de ağırlamaktan çok mutlu olacak. Bugün, bu daveti yaptım. Ben de sevgili arkadaşım Claude'u Türkiye'de ağırlamaktan mutlu olacağım." diye konuştu.

7 anlaşma imzalandı

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki iş birliğinin hukuki temelini kısa sürede tamamlama konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "Bugün, Haiti ile Türkiye arasında Karma Ekonomik Komisyon kuracak ekonomik iş birliği anlaşması dahil 7 önemli anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyorum." açıklamasını yaptı.

İmzalanan anlaşmalardan "Türkiye ile Haiti Arasında Afet Yönetimine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın, Türkiye'nin bu alanda güçlü kurumsal kapasiteye sahip olması dolayısıyla özellikle faydalı olacağını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye ile Haiti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"nın da iki ülke halkının ikili ilişkilerini artıracağını söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki iş birliğini artıracak 2 Mutabakat Zaptı'nın da bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Birincisi, siyasi bir danışma mekanizmasının kurulmasıyla ilgili. Umarım bundan sonra siyasi istişarelerimize düzenli olarak devam ederiz. İkincisi ise diplomasi akademileri arasındaki iş birliğidir. Haiti'den genç ve üst düzey diplomatları hem bakanlığımda hem de Türkiye'de misafir etmekten çok mutlu olacağım."

Gelişim ve teknik alandaki iş birliğinin, TİKA aracılığıyla artırılacağını ve bundan dolayı "Türkiye ile Haiti arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın da çok önemli olduğuna değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Haiti, geçmişte pek çok felaketle karşılaştı ve Türkiye her defasında Haiti ve Haitililere yardım elini uzattı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında, salgınla mücadele etmek için Haiti tarafından alınan etkili önlemleri yakından takip ediyoruz. Pandemi sırasında Haiti'ye yardım eli uzattığımız için çok mutluyuz. Türkiye olarak mayısta tıbbi malzeme göndermiştik ve Claude'un bugün de belirttiği gibi uçağımızla TİKA'dan 3 tercüman ve ek tıbbi malzeme sağladık. Haiti'nin Kovid-19'la mücadelesinde Türkiye'den daha fazla yardıma ve desteğe ihtiyacı varsa, Haiti'nin Türkiye'nin tam desteğini aldığını bugün bir kez daha yineledik."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Haiti İstikrar Misyonununda da aktif rol oynadığını belirtti.

Ziyaret kapsamında, "Türkiye ile Haiti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması", "Dışişleri Bakanlıkları Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Dışişleri Bakanlıkları Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye ile Haiti Arasında Afet Yönetimine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye ile Haiti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması", "Türkiye ile Haiti arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü" ve "Türkiye ile Haiti arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Haiti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 23:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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