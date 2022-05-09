Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili ve Paraguaylı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili ve Paraguaylı mevkidaşlarıyla görüştü

09.05.2022 21:49
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili ve Paraguaylı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ve Paraguay'ın yeni Dışişleri Bakanı Julio Arriola ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ve Paraguay'ın yeni Dışişleri Bakanı Julio Arriola ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Haitili mevkidaşı Geneus, Haiti'de Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılmasına ilişkin bir görüşme yaptı.

Çavuşoğlu bir diğer görüşmesinde ise, Arriola'yı Paraguay Dışişleri Bakanlığı görevine gelmesinden dolayı tebrik etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay, Haiti, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili ve Paraguaylı mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika


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