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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani)...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani)...

57 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez"

Mevlüt Çavuşoğlu, Mazlum Kobani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:30 Kaynak: AA
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