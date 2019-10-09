Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir"
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