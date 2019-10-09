Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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