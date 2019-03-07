Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hatay İlçesi Esnafını Ziyaret Etti
30 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ziyaretinden görüntü Bakan Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi İZMİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'in Hatay ilçesinde esnafı ziyaret ederek, sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:13 Kaynak: AA
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