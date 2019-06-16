Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hatay Valiliği'ni ziyaret etti
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun karşılanması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Valilik ziyaretinden detaylar HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:43 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun gelişi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun karşılanması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Valilik ziyaretinden detaylar HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay
'a geldi. Çavuşoğlu'nu Hatay Valisi Rahmi Doğan
karşıladı.
Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti
Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi
Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor!
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kürsüde konuşturulmadı