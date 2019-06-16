Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hatay Valiliği'ni ziyaret etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hatay Valiliği'ni ziyaret etti

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun karşılanması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Valilik ziyaretinden detaylar HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun karşılanması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Valilik ziyaretinden detaylar HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Çavuşoğlu'nu Hatay Valisi Rahmi Doğan karşıladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hatay Valiliği'ni ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:43 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay, Güncel
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