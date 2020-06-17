Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan, başkent... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan, başkent...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 04:57 Kaynak: AA
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