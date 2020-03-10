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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada...
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz"
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:50 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hem ( İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için ( Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz"
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