Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her Türk vatandaşı tedavi olduğu zaman bir katkı payı ödüyor. - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her Türk vatandaşı tedavi olduğu zaman bir katkı payı ödüyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her Türk vatandaşı tedavi olduğu zaman bir katkı payı ödüyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her Türk vatandaşı tedavi olduğu zaman bir katkı payı ödüyor. Türkiye'ye gelecek konuklarımız vizelerini alırken 20 euroluk sigortayı yaptırabilirler. Burada bir çelişki yok." - ANKARA
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20.06.2020 18:01:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her Türk vatandaşı tedavi olduğu zaman bir katkı payı ödüyor. - Son Dakika