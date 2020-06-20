Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her Türk vatandaşı tedavi olduğu zaman bir katkı payı ödüyor. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her Türk vatandaşı tedavi olduğu zaman bir katkı payı ödüyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her Türk vatandaşı tedavi olduğu zaman bir katkı payı ödüyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her Türk vatandaşı tedavi olduğu zaman bir katkı payı ödüyor. Türkiye'ye gelecek konuklarımız vizelerini alırken 20 euroluk sigortayı yaptırabilirler. Burada bir çelişki yok." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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