Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hiçbir Din ve İnanç, Şiddet ve Terörle Tanımlanamaz. Barış, Bizim...
42 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hiçbir din ve inanç, şiddet ve terörle tanımlanamaz. Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
: "Hiçbir din ve inanç, şiddet ve terörle tanımlanamaz. Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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