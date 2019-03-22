Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hiçbir Din ve İnanç, Şiddet ve Terörle Tanımlanamaz. Barış, Bizim...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hiçbir Din ve İnanç, Şiddet ve Terörle Tanımlanamaz. Barış, Bizim...

42 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hiçbir din ve inanç, şiddet ve terörle tanımlanamaz. Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Hiçbir din ve inanç, şiddet ve terörle tanımlanamaz. Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:42 Kaynak: AA

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