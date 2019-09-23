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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hintli mevkidaşıyla görüştü - NEW

57 dakika önce

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hintli mevkidaşıyla görüştü - NEW

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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