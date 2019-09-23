Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hintli mevkidaşıyla görüştü - NEW
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Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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