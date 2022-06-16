Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Prespa Diyalog Forumu'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'na katıldı.

Forumun düzenlendiği otele gelen Çavuşoğlu, burada Kuzey Makedonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Fatmire İsaki ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

" Ukrayna'daki savaştan sonra ne olacak?" konulu panele katılan Çavuşoğlu, forum kapsamında farklı ülke liderleri ve üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, buradaki görüşmeleri hakkında Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile bir araya gelen Çavuşoğlu görüşmede, ikili ilişkiler ile Ukrayna ve Bosna-Hersek'teki son gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, bu görüşmede ikili ilişkileri ve başta Ukrayna ile Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, forum kapsamında, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç ve Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük ile de görüştü.

Prespa Diyalog Forumu'nun düzenlendiği Ohri ziyareti kapsamında Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelen Çavuşoğlu, "Kuzey Makedonya'nın kültürel ve ekonomik zenginliğine önemli katkılarda bulunan Türk Toplumu'nun temsilcileriyle, Evlad-ı Fatihan ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasında dostluk köprüsü olan soydaşlarımızın her zaman yanlarında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.