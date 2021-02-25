Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan'da - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'daki resmi temaslarının ardından Hırvatistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ayrılarak, Hırvatistan'a geldi. Çavuşoğlu, Hırvatistan'daki temaslarına İslam Birliği (Meşihad) Başkanı Müftü Aziz Hasanoviç'le yaptığı görüşme ile başladı. Hasanoviç'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin selamlarını ilettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra verdikleri desteği unutmayacağız. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.

(İHA)