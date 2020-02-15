Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile bir araya geldi

6 saat önce

56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı.

56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:53 Kaynak: AA
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