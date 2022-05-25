Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

25.05.2022 10:19
Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. Ziyaret, 15 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin temaslarının ardından İsrail'e geçti. Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyareti çerçevesinde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. Görüşmede İsrail ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Söz konusu ziyaret, dışişleri bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştüTürkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:31:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement