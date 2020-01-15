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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'de ateşkesi ihlaller var ancak ateşkes bozuldu diyemeyiz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'de ateşkesi ihlaller var ancak ateşkes bozuldu diyemeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " İdlib'de ateşkesi ihlaller var ancak ateşkes bozuldu diyemeyiz"
Son Dakika Moskova'daki ateşkes masasından kalkan Darbeci Hafter'e bağlı güçler Trablus'u vurdu İran Dışişleri Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı: Trump 7 ay önce planladı Libya, Hafter'in imzalamadığı ateşkes anlaşmasına hangi ülkenin engel olduğunu açıkladı Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı