Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'de ateşkesi ihlaller var ancak ateşkes bozuldu diyemeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İdlib'de ateşkesi ihlaller var ancak ateşkes bozuldu diyemeyiz' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'de ateşkesi ihlaller var ancak ateşkes bozuldu diyemeyiz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'de ateşkesi ihlaller var ancak ateşkes bozuldu diyemeyiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " İdlib'de ateşkesi ihlaller var ancak ateşkes bozuldu diyemeyiz"

Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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