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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil....
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:30 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'de) Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz"
Son Dakika ABD yönetiminden İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı "'Rejimi tutamıyoruz' gibi bahaneleri kabul etmiyoruz" Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti