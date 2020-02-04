Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil.... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İdlib'de) Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil.... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil....

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'de) Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz"

Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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