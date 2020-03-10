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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaları...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:12 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'de) Bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz"
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