Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor" - NEW
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor" - NEW

45 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB tarafından düzenlenen "Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı"ya katılarak bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB tarafından düzenlenen "Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı"ya katılarak bir konuşma yaptı. Bakan Çavuşoğlu: " İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen ülke Türkiye olacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor - NEW

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:39 Kaynak: AA
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