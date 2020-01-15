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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Güvenliğimize risk oluşursa biz gereken adımları atarız. Bu...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Güvenliğimize risk oluşursa biz gereken adımları atarız. Bu rejime yönelik bir tehdit değil"
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:50 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'de) Güvenliğimize risk oluşursa biz gereken adımları atarız. Bu rejime yönelik bir tehdit değil"
Son Dakika İran Dışişleri Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı: Trump 7 ay önce planladı Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı