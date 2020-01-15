Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Güvenliğimize risk oluşursa biz gereken adımları atarız. Bu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İdlib'de) Güvenliğimize risk oluşursa biz gereken adımları atarız. Bu... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Güvenliğimize risk oluşursa biz gereken adımları atarız. Bu...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) Güvenliğimize risk oluşursa biz gereken adımları atarız. Bu rejime yönelik bir tehdit değil"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'de) Güvenliğimize risk oluşursa biz gereken adımları atarız. Bu rejime yönelik bir tehdit değil"

Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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