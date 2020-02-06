Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de rejimin saldırıları) Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İdlib'de rejimin saldırıları) Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de rejimin saldırıları) Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de rejimin saldırıları) Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'de rejimin saldırıları) Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler"

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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