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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de rejimin saldırıları) Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de rejimin saldırıları) Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'de rejimin saldırıları) Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler"
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