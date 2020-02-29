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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de) rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı"
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:08 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'de) rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı"
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