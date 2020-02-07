Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya ilettik.' - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya ilettik."
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya ilettik."
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " İdlib'deki kararlılığımızı Rusya'ya ilettik." - ANKARA
Son Dakika Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi Son dakika: Rusya duyurdu: Suriye, 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağına ateş açtı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz