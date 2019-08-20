Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki) 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki) 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki) 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'deki) 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok"
Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:02 Kaynak: AA
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