Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki) 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz...
50 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması (1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki) 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok"
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:34 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması (1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib
'deki) 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok"
Putin'den dikkat çeken güvenli bölge açıklaması: İdlib'in yüzde 90'ı teröristlerin kontrolünde Türk konvoyuna saldırıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama: Rejim ateşle oynamamalı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun "kayyum" açıklamalarına tepki