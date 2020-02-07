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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki) İnsani dramı, felaketi durdurmak için ne yapmamız...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki) İnsani dramı, felaketi durdurmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız "
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'deki) İnsani dramı, felaketi durdurmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız "
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