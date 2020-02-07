Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki) İnsani dramı, felaketi durdurmak için ne yapmamız... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İdlib'deki) İnsani dramı, felaketi durdurmak için ne yapmamız... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki) İnsani dramı, felaketi durdurmak için ne yapmamız...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki) İnsani dramı, felaketi durdurmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız "

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'deki) İnsani dramı, felaketi durdurmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız "

Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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