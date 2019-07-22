Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki saldırılar) Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki saldırılar) Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu...

9 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki saldırılar) Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib'deki saldırılar) Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır"
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:51 Kaynak: AA
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