Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki saldırılar) Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu...
9 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'deki saldırılar) Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır"
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:51 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( İdlib
'deki saldırılar) Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya
'nındır"
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