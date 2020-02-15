Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib konusuna ilişkin) Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İdlib konusuna ilişkin) Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib konusuna ilişkin) Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib konusuna ilişkin) Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (İdlib konusuna ilişkin) Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek"

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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