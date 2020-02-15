Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(İdlib konusuna ilişkin) Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek' - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib konusuna ilişkin) Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib konusuna ilişkin) Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek"
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:00 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (İdlib konusuna ilişkin) Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek"
Son Dakika Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'deki sorun S-400 anlaşmasını etkilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! İdlib, Libya ve ikili ilişkiler ele alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi