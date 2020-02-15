Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'te yaşanan süreç Rusya ile Türkiye arasındaki S-400'lerin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İdlib'te yaşanan süreç Rusya ile Türkiye arasındaki S-400'lerin... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'te yaşanan süreç Rusya ile Türkiye arasındaki S-400'lerin...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'te yaşanan sürecin Rusya ile Türkiye arasındaki S-400 Hava Savunma Sistemlerinin durumunu etkilemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'te yaşanan sürecin Rusya ile Türkiye arasındaki S-400 Hava Savunma Sistemlerinin durumunu etkilemeyeceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler çok iyi durumda. Fakat bu her konuda anlaşabileceğimiz anlamına gelmez" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Başta İdlib konusu olmak üzere birçok konuyu ele alan ikili, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İdlib'te yaşanan sürecin Rusya ile Türkiye arasındaki S-400 Hava Savunma Sistemlerinin durumunu etkilemeyeceğini söyleyerek, Türk heyetinin Moskova'da 17 Şubat'ta Rus heyetiyle İdlib'te yaşanan süreçle ilgili toplantı gerçekleştireceğini söyledi. Çavuşoğlu açıklamasında, "Sayın Lavrov ile İdlib konusu da karşılıklı görüşlerimizi aktardık. Pazartesi günü heyetler arası Moskova'daki İdlib konusunda gerçekleşecek olan toplantıda Sayın Erdoğan ile Sayın Putin arasında bir görüşmenin gerçekleşmesi konusu ele alınacak" ifadelerinde bulundu.


Çavuşoğlu'nun ardından söz alan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirerek, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler çok iyi durumda. Fakat bu her konuda anlaşabileceğimiz anlamına gelmez. Bugünkü tehditlerin her zamankinden daha fazla olduğunu görüyoruz. Stratejik istikrar ve nükleer konularında uluslararası hukukun çiğnendiğine tanık oluyoruz. Buna egemen devletlerin içişlerine müdahale ve uluslararası ekonomik dayatmalar da dahil. Biz bunların uluslararası ilişkilere zarar veren barbarca yöntemler olduğuna inanıyoruz" dedi. Suriye'de yeni anayasa çalışmaları ile ilgili de bilgi aktaran Lavrov, bu konudaki üçüncü oturumun gerçekleşmesi için hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Lavrov, İdlib'teki sürece ek olarak ABD ile diyalog halinde olduklarını söyleyerek, Rusya ve ABD taraflarınca Fırat'ın doğusu konusunda görüşmeler yaptığını belirtti. Lavrov, Batılı ülkelerin hayali Rusya tehdidinden vazgeçmesi tavsiyesinde bulundu. - MÜNİH

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İdlib, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:44 Kaynak: İHA
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