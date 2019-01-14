Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib Terör Bölgesi Olduysa Bunun Sorumlusu Rejim ve Rejimi...
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IHAAW123821-SIY/14-01-2019- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib terör bölgesi olduysa bunun sorumlusu rejim ve rejimi destekleyen ülkelerdir.
IHAAW123821-SIY/14-01-2019
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
: "İdlib
terör bölgesi olduysa bunun sorumlusu rejim ve rejimi destekleyen ülkelerdir." 14.01.2019 12: 38: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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