Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İİT'nin Kudüs'ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunu...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İİT'nin Kudüs'ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunu...

47 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İİT'nin Kudüs'ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunu unutursak Allah ve ümmet önünde hesap veririz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İİT'nin Kudüs'ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunu unutursak Allah ve ümmet önünde hesap veririz."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:37 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs, Güncel
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