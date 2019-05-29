Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İİT'nin Kudüs'ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunu...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İİT'nin Kudüs'ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunu unutursak Allah ve ümmet önünde hesap veririz."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İİT'nin Kudüs'ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunu unutursak Allah ve ümmet önünde hesap veririz."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:37 Kaynak: AA
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