Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İki Devletli Çözümü Savunanlar Filistin Devletini Tanımalı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da görevli Filistin büyükelçileri ile bir araya geldiği toplantıda, "Filistinlilerin haklarını göz ardı edecek hiçbir barış planı, uluslararası toplum önünde kabul görmeyecektir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da görevli Filistin büyükelçileri ile bir araya geldiği toplantıda, "Filistinlilerin haklarını göz ardı edecek hiçbir barış planı, uluslararası toplum önünde kabul görmeyecektir. İki devletli çözümü savunduğunu söyleyen her ülkenin İsrail'i tanıdığı gibi artık Filistin devletini de tanıması gerekmektedir" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen 'Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'na katıldı. Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile Avrupa ülkelerinde görevli Filistin büyükelçilerinin yer aldığı toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Filistin sorununa yönelik önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin öncelikli meselelerinden birinin Filistin olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin için yaptıkları çalışmaları hatırlatan Çavuşoğlu, "Filistin, zorlu sınamalarla dolu bir süreçten geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz meselelerin sayısı azalmamış, bilakis artmıştır. İsrail hükümetinin Filistin halkının tarihi ve meşru haklarını hedef almasının yanı sıra diğer bazı aktörler de tek taraflı ve yasa dışı fiilleri ile bölgenin istikrarını bozmayı amaçlamaktadır. Türkiye, uluslararası davada Filistin davasının müdafaası konusunda her zaman ön planda yer almaktadır. Çok değerli kardeşim Bakan Riad Malki ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu harekete geçirerek Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik her girişimi hükümsüz kılan bir kararın ezici çoğunlukla kabul edilmesini sağladık. Aynı şekilde İsrail güvenlik güçlerinin tekrar eden saldırıları karşısında Filistinli sivillere korunma sağlanması konusunda da yine BM Genel Kurulunda yine ezici çoğunlukla bir karar çıkarmayı birlikte başardık. Bu gayretlerimize devam etmemiz ve Filistin davasını uluslararası toplumun gündeminde muhafaza etmemiz çok önem taşımaktadır" dedi.



"Bizim için kutsal bir davadır"



Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in politikalarını da eleştirdi. Gazze'de yaşanan trajedinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Çavuşoğlu şöyle konuştu:



"İsrail, yaşananlardan ders almak yerine aynı hataları tekrarlamaktadır. Gazze'deki insanlık dışı ablukayı sürdüren İsrail, iki devletli çözümü devre dışı bırakmaya yönelik şiddetten beslenen pervasız bir kampanya yürütmektedir. Geçen yıl İsrail parlamentosunda kabul edilen sözde ulus devlet yasası da bu zihniyeti yansıtan yeni bir örnek olmuştur. İsrail yasadışı faaliyetlerini yoğunlaştırdıkça biz uluslararası sahada barış ve adalet için daha da fazla çaba göstereceğiz. Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün muhafazası dış politikamızın önceliklerinden bir tanesidir. Bu bizim için kutsal bir davadır. Kudüs'teki adaletsizliğe uluslararası toplumun dikkatini çekmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. İsrail'in Kudüs'te yeni oldu bittiler yaratma gayretlerini endişe ile takip ediyoruz. Kudüs'ün statüsünün tek taraflı fiillerle değiştirilmesi mümkün değildir ve buna da asla müsaade etmeyeceğiz."



Çavuşoğlu, konuşmasının son bölümünde Filistin devletini tanımayan ülkelere seslendi. İki devleti çözümü savunan ülkelerin İsrail'i tanıdıkları gibi Filistin'i de tanımaları gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması bir seçenek değil, zorunluluktur. Kendi topraklarında işgal ve abluka altında değil refah ve huzur içinde yaşamak Filistin halkının tarihi ve meşru hakkıdır. Hiçbir ülkenin bu hakkı gasp etmeye gücü yetmeyecektir. Ortadoğu barış sürecinin acilen canlandırılması gerekmektedir. Daha önce ifade ettiğimiz gibi uygulanması mümkün olmayan Filistinlilerin haklarını göz ardı edecek hiçbir barış planı, uluslararası toplum önünde kabul görmeyecektir. İki devletli çözümü savunduğunu söyleyen her ülkenin İsrail'i tanıdığı gibi artık Filistin devletini de tanıması gerekmektedir. Bu yönde çok çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar Filistin devletini tanımayan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere her ülke nezdinde bundan sonra da temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi.



Toplantı konuşmaların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bir Anlık Dikkatsizlik, 25 Yaşındaki Genç Kızın Hayatına Mal Oldu

Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu

Nesli Tükenmekte Olan Oklu Kirpiyi Vahşice Öldürdüler