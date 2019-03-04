Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İki Gününü Ağrı'da Geçirecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İki Gününü Ağrı'da Geçirecek

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki günlük inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geliyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İki Gününü Ağrı'da Geçirecek, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki günlük inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geliyor.

Akşam saatlerinde Ağrı'da olması beklenen Çavuşoğlu, gece saatlerinde Kültür Kongre Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Ağrı Valiliği ve İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni ziyaret etmesi beklenen Bakan Çavuşoğlu'nun 100. Yıl Mahallesi ve Murat Mahallesi sakinleri ile bir araya geleceği öğrenildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:55 Kaynak: İHA

Politika
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