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Son Dakika Güncel Dışişleri bakanı çavuşoğlu ile nato genel sekreteri stoltenberg dolmabahçe çalışma ofisi'nde bir...

Dışişleri bakanı çavuşoğlu ile nato genel sekreteri stoltenberg dolmabahçe çalışma ofisi'nde bir...

1 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

Dışişleri bakanı çavuşoğlu ile nato genel sekreteri stoltenberg dolmabahçe çalışma ofisi'nde bir..., System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg saat 11.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesi Çalışma Ofisine gelen Stoltenberg'i Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapıda karşıladı.

Görüntü Dökümü:

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-Stoltenberg'in gelişi

-Çavuşoğlu ile tokalaşmaları

-Detaylar


Dolmabahçe Sarayı, Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:48 Kaynak: DHA
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